Sturm "Diana" hat am Mittwoch für viel Wind und Welle in Großbritannien und Irland gesorgt. Reisende filmten Seegang und Sturmböen an verschieden Orten rund um die Irische See. Der Nationale Wetterdienst warnte vor Starkregen und Windgeschwindigkeiten von mehr 110 Stundenkilometern. Im Verlauf des Donnerstags soll sich „Diana" dann aber schon wieder abschwächen.