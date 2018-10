Stürmische Zeiten an der kroatischen Adria-Küste. Starker Wind und hohe Wellen sorgten dafür, dass Fährverbindungen unterbrochen werden mussten. Auch mehrere Straßen wurden für den Verkehr gesperrt. Der staatliche Wetterdienst gab am Montag einen Warnhinweis für die Küstenregionen in Kroatien aus. Es wurden weitere heftige Regenfälle und Überschwemmungen erwartet. Die Rettungsdienste bereiteten sich auf Evakuierungen vor. Auch in Kärnten in Österreich waren die Rettungskräfte in Alarmbereitschaft. In der Gemeinde Lavamünd bereiteten sich die Menschen auf das drohende Hochwasser vor. Vereinzelt wurden bereits Überflutungen gemeldet, einige Dutzend Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Auch Geschäfte mussten geschlossen werden. Man sei auf alles vorbereitet, sagt der Leiter der Wasserrettungskräfte Erwin Klade: "Ja, wir sind ja von der österreichischen Wasserrettung mit einer Einheit von Fließwasserrettern hier und einer Einheit von Tauchern. Wir haben zusätzlich zwei Hochwasserboote da und sind eben hier bereit, um dementsprechend einzugreifen, wenn Personen zu überführen sind." In den vergangenen Tagen hatte es im Süden von Österreich heftig geregnet, der Wasserstand des Flusses Drau war am Montag auf den höchsten Stand seit 30 Jahren gestiegen.Es wurde erwartet, dass das regnerische Wetter anhalten wird.