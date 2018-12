Zerstörte Zelte, überflutete Wege - in Flüchtlingscamps in der syrischen Provinz Idlib herrschen katastrophale Zustände. Die ohnehin prekären Unterkünfte wurden vor einigen Tagen von heftigen Regenfällen heimgesucht, die Sturzfluten auslösten. Die türkische Nichtregierungsorganisation Humanitarian Relief Foundation sagte in einer Pressemitteilung, Hilfsorganisationen würden sich der erschwerten Lage in den Camps nicht annehmen. Diese Bilder zeigen ein Camp in Atma, unweit der türkischen Grenze. Die vom syrischen Bürgerkrieg ausgelöste humanitäre Krise für Flüchtlinge gilt als die schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg. Hunderttausende verloren ihr Leben, Millionen begaben sich auf die Flucht.