Eine Sturzflut ergießt sich durch Bourg-Saint-Andeol in Südfrankreich. Heftige Regenfälle haben im Departement Gard, rund 150 Kilometer nordwestlich von Marseille Überschwemmungen ausgelöst. Straßen haben sich in reißende Flüsse verwandelt. In einem Zeltlager mussten am Donnerstag rund 120 Kinder in Sicherheit gebracht werden. Ein 70-jähriger Deutscher wurde noch vermisst. Mehr als 120 Gendarmen und über 300 Feuerwehrleute waren im Einsatz, so wie hier, an der Schlucht Gorges d'Ardeche. Die Behörden gaben für weite Teile Südfrankreichs eine Unwetterwarnung heraus. Am Freitag beruhigte sich das Wetter in der Region.