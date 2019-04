Zwei Tage vor dem EU-Sondergipfel sucht die britische Premierministerin Theresa May Zuhause und bei EU-Partnern händeringend nach einem Ausweg aus der Brexit-Blockade. Die Zeit läuft May davon: Am Mittwoch trifft sie die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Mitglieder auf einem Sondergipfel in Brüssel. Eigentlich sollte das Vereinigte Königreich bereits seit Ende März nicht mehr EU-Mitglied sein, doch wurde der Austritt auf den 12. April verschoben. Die britische Regierung arbeite gemeinsam mit der Labour-Partei fieberhaft an einer Lösung, sagte der britische Außenminister Jeremy Hunt vor einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg: "Wenn man in solche Gespräche geht, sollte man keine roten Linien ziehen. Es ist auch nicht sinnvoll solche zu haben. Wir wissen genau, welche Art von Brexit wir haben wollen. Das haben wir erklärt und ich werden meinen Kollegen aus der Europäischen Union sagen, dass Theresa May jeden Stein umdrehen wird, um den Brexit zu einem Ende zu bringen. Sie wollen, dass das so schnell wie möglich passiert. Und für uns gilt das auch. Das will die britische Bevölkerung und das wollen die Abgeordneten. Und deshalb machen wir alles, was wir können, um eine Lösung zu kriegen. Und den Brexit über die Ziellinie zu bringen." In den Unterredungen zwischen May und Labour-Chef Jeremy Corbyn gibt es nach Aussage eines Labour-Sprechers noch keinen Durchbruch und auch keinen neuen Gesprächstermin. May hoffe aber auf eine Fortsetzung noch am Montag, sagte eine Sprecherin der Premierministerin. Für einen Erfolg müssten beide Seiten Kompromisse eingehen, betonte sie. Ziel der Regierungschefin sei, dass das Vereinigte Königreich nach einem EU-Ausstieg eine unabhängige Handelspolitik verfolgen könne. Am Dienstag kommt May in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und in Paris mit Staatspräsident Emmanuel Macron zusammen. Ob es am Freitag zu einem harten Brexit oder einer erneuten Frist-Verlängerung kommt, entscheidet der EU-Gipfel am Mittwochabend.