Mehrere Helikopter und 15 Rettungsschiffe - auf der Suche nach dem Flugzeugrumpf des abgestürzten Lion-Air-Flugs JT610. Am Dienstag besuchte der indonesische Präsident Joko Widodo einen Hafen im Norden der Hauptstadt Jakarta, in dem Fundstücke gesammelt werden. Bei dem Absturz am Montag - rund 15 Kilometer vor der Küste der Insel Java - sind vermutlich alle 189 Insassen ums Leben gekommen. Didi Hamzar von der Rettungsbehörde Basarnas: "Wir haben unser Suchgebiet heute auf 10 nautische Meilen ausgedreht - und alles wurde an unsere Berechnungen angepasst." Nun suchen Taucher in bis zu 35 Metern Tiefe nach Trümmerteilen im Ozean. Vor allem wollen die Rettungskräfte die Black Box finden, um mehr über die Ursache des Unglücks zu erfahren, das sich nur wenige Minuten nach dem Start in Jakarta ereignete. Es ist der erste Absturz einer Boeing 737 MAX, die erst im vergangenen Jahr in Dienst gestellt wurde. Indonesien ist einer der am schnellsten wachsenden Luftfahrtmärkte, die Sicherheit weist allerdings oft Lücken auf.