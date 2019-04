Bilder von Protesten im Sudan am Montag. In Sudans Hauptstadt Khartum im Nordosten Afrikas gehen seit mehreren Tagen Tausende Demonstranten auf die Straßen, um gegen den 1989 an die Macht gekommenen Präsidenten Al-Baschir und seine Politik zu protestieren. Das Land mit rund 40 Millionen Einwohnern leidet unter einer heftigen Wirtschaftskrise und es herrscht Hungersnot. Über 2.500 Personen wurden bereits bisher von den Sicherheitskräften bei den Protesten festgenommen und mehrere Menschen sind Medienangaben zufolge ums Leben gekommen. Der heute 75-jährige Al-Baschir kam 1989 durch einen Militärputsch an die Macht und steht seit einigen Monaten stark unter Druck wegen der Wirtschaftskrise in dem Land mit stetig steigenden Lebensmittelpreisen.