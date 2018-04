Südkorea hat am Donnerstag das Prozedere für das erste koreanische Gipfeltreffen seit mehr als zehn Jahren bekanntgegeben. Demnach wird Südkoreas Präsident Moon Jae In den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am Freitagvormittag in Empfang nehmen, wenn dieser eine militärische Demarkationslinie zum Süden überschreitet. Dies wird gegen 02.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit sein. Von dort aus werden die beiden Staatsoberhäupter von der südkoreanischen Ehrengarde in den Grenzort Panmunjom geleitet, wo zunächst eine Begrüßungszeremonie stattfindet. Am Mittag soll es dann eine erste Gesprächsrunde geben. Nach Abschluss der Begegnung werden Moon und Kim ein Abkommen unterzeichnen und sich mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit wenden, wie der Stabschef des südkoreanischen Präsidenten auf einer Pressekonferenz ankündigte. Ein Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kim ist für Ende Mai oder Anfang Juni geplant. Wichtigstes Ziel von Moon und Trump ist es, Nordkorea zur Beseitigung seiner Atomwaffen zu bewegen.