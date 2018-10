Backen zu aktuellen Anlässen - das macht Konditormeister Martin Schönleben öfter mal. Fußball-WM, Halloween, Ostern, Weihnachten - viele Ereignisse lassen sich in der Backstube begleiten. Natürlich auch die Landtagswahlen in Bayern am kommenden Sonntag. Dazu hat der Konditor aus Puchheim die Logos der meisten Parteien auf eine essbare Folie gedruckt und diese dann auf süßes „Petit Four"-Gebäck gelegt. So erhält der Vollblut-Konditor quasi seine eigene zuckersüße Wahlumfrage - nicht repräsentativ aber immerhin: "Am besten gingen bisher immer CSU und Grüne, also typisch eigentlich für Bayern. SPD war immer irgendwie am Rande, war nicht so der große Verkaufserfolg, und auch in den Wahlen hat sich das dann immer niedergeschlagen." Aktuelle Umfragen sehen auch dieses Mal die CSU vorne, aber die Zeiten satter Mehrheiten sind wohl vorbei: "In Bayern, die mögen das schon, wenn mal einer auf den Tisch haut. Aber wenn man dauernd auf den Tisch haut, wie der Seehofer zurzeit, das mögen die Leute halt dann doch nicht. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die so viele Stimmen jetzt verloren haben. Da müssen wir jetzt halt mal schauen, wie es bei der Wahl ausschaut, ob sich das dann in der Wahl auch so niederschlägt." Das „Wahl-Gebäck" - und die Zahlen dazu - gibt's bei Schönleben schon länger. Seit 30 Jahren begleitet er Urnengänge - von der Bundestags- bis zur Kommunalwahl - mit passenden Süßigkeiten. Sogar seine Meisterprüfung stand unter dem Motto "Wer die Wahl hat, hat die Qual".