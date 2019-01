Der Mond hatte von Sonntag bis Montag so einige Namen: Supermond, Blutmond, oder wie manche US-Amerikaner sagen, auch "Wolfsmond". Am Sonntagabend versammelten sich in Los Angeles rund 1500 Schaulustige, um sich die Mondfinsternis gemeinsam anzuschauen. Astronom David Reitzel erklärt, wie es zu den verschiedenen Mond-Bezeichnungen kommt: "Wir haben einen Supermond, weil er voll und nah zur Erde ist. Es ist ein Wolfsmond, weil es ein Vollmond im Januar ist, und es ist ein Blutmond, weil es eine Finsternis gibt. Also haben wir eine Super-Wolfs-Blutmond-Finsternis, wenn man so will. Ich mag es, weil es eine Mondfinsternis ist und es Spaß macht, sie zu beobachten." Um kurz nach 21 Uhr machte sich das Spektakel in LA bemerkbar. Zu einer Mondfinsternis kommt es, wenn Mond, Sonne und Erde genau in einer Linie stehen. Dabei wandert der Mond in den Kernschatten der Erde. Sobald er gänzlich von der Erde verdeckt ist, leuchtet er nicht mehr weiß, sondern in Orange- oder Rot-Tönen. Daher die Bezeichnung: Blutmond. Die Bezeichnung Wolfsmond ist weniger offensichtlich. So nennen Bauern in Amerika einen Vollmond im Januar, weil Wölfe im kalten Winter vor Hunger den Mond anheulen. Auch in Mittel- und Südamerika schauten die Menschen in den Himmel. Wie hier bei einer Sternwarte in der Nähe von Santiago de Chile, wo sich der Besitzer Leopoldo Hosmann freut, dass auch zu so später Stunde noch viele Besucher kamen. "Es ist außergewöhnlich, dass es die Aufmerksamkeit so vieler Leute erreicht hat. Wir wollten die Sternwarte öffnen, damit viele Leute es sehen können und ein bisschen mehr über die Galaxy lernen. Und somit auch eine schöne Erinnerung an diesen Ort haben." In Deutschland war das Spektakel zu Wochenbeginn in den frühen Morgenstunden zu beobachten. Die nächste Mondfinsternis wird erst wieder im Jahr 2022 erwartet.