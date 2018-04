Von oben sieht sie fast selbst aus wie ein auf der Wiese gelandetes Ufo. Doch die ESO Supernova in Garching bei München soll ihrerseits einen besseren Blick nach oben ins Weltall ermöglichen. Am Donnerstag wurden das durch das European Southern Observatory betriebene Planetarium und das Besucherzentrum nach mehr als drei Jahren Bauzeit der Öffentlichkeit vorgestellt. Die neue, von einer Stiftung finanzierte Einrichtung beherbergt so ziemlich alles rund um das Thema Astronomie. Supernova - der Name ist Programm, sagt der Sprecher des Planetariums, Mathias Jäger. O-Ton: "Die ESO Supernova hat zwei große Highlights. Das eine ist ein digitales Planetarium, es ist das größte, geneigte Planetarium im deutschsprachigen Raum. Und das andere ist eine interaktive Ausstellung mit 2.200 Quadratmetern, die sich nur der Astronomie widmet. Die Ausstellung behandelt ziemlich alles, was moderne, beobachtende Astronomie ausmacht. Wie funktionieren Teleskope, wie funktioniert Sternentwicklung, wie sind Galaxien aufgebaut, hier wird wirklich alles geboten, was der Besucher sich wünschen kann." Doch das Zentrum ist nicht nur für interessierte Hobby-Astronomen da. Es ist auch ein echtes Observatorium, von dem aus die Wissenschaftler das Weltall beobachten, so Tanja Johnston, die das Projekt koordiniert. Wobei die Astronomie dann aber auch doch wieder in den Alltag der Menschen hineinrage. O-Ton: "Erst einmal verschmelzen hier viele Wissenschaften wie Physik, Biologie, Geografie, Geologie oder Chemie miteinander. Aber es ist zudem auch eine Wissenschaft, die jeder machen kann. Man muss nur zum Himmel blicken und die Sterne anschauen, und schon betreibt man Astronomie." Um das Konzept "Sterne gucken für alle" zu untermauern, ist der Eintritt in die ESO Supernova für Besucher kostenlos. Von denen erwartet man sich hier zwischen 50.000 und 100.000 pro Jahr, um von Garching aus unendliche Weiten zu erkunden.