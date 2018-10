Es war ein beängstigender Moment für die Einwohner der australischen Kleinstadt Gympie. Am Donnerstag zog nämlich ein sogenanntes Superzellengewitter über die Region, mit extremen Windböen und Hagelkörnern in der Größe von Tennisbällen. Das Gewitter zerstörte Autos und Häuser, viele Bäume wurden entwurzelt. Mindestens fünf Menschen wurden verletzt. Superzellen sind Gewitter, die besonders langlebig sind. In ihrem Zentrum rotieren riesige Luftmengen und strömen nach oben. Dabei kommt es zu oft zu gewaltigen Fallwinden, Hagel, Tornados und Starkregen. Wenn Superzellen übers Land ziehen, hinterlassen sie daher oft große Schäden.