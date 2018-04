Der Surf-Wettkampf an der Westküste Australiens ging bereits über mehrere Tage. Doch nun musste der Contest vorzeitig abgebrochen werden. Denn kürzlich ereigneten sich südlich von Perth zwei dramatische Haiangriffe. Die Freizeitsurfer überlebten zwar, erlitten jedoch ernste Verletzungen an den Beinen. Grund genug für die Veranstalter der World Surf League den Wettkampf am Surfspot Margaret River am Mittwoch für beendet zu erklären. Und Mitorganisator Kieren Perrow betonte am Mittwoch vor Ort, worauf es den Organisatoren besonders ankommt: "Die Sicherheit unserer Surfer ist von größter Bedeutung. Es ist eine Verkettung von Umständen. Es gab die zwei Hai-Angriffe. Und man konnte wirklich sehr aggressives Hai-Verhalten erkennen. Bereits Wochen vor dem Wettkampf sind im Süden Wale an Stränden verendet und dann auch im Norden. Daher hat das alles zu einem zu hohem Risiko für uns geführt. Da fühlen wir uns nicht mehr sicher." Denn das Zusammenleben von Surfern und Haien ist nichts Neues. Egal ob man in Südafrika, in Nordkalifornien oder vor der westaustralischen Küste surft. Denn dort gibt es bekanntermaßen besonders viele Haie, die auch schon mal Wellenreiter angreifen können. Die Organisatoren versuchten noch, durch bessere Überwachung mit Hilfe von Drohnen und Jetskis die Lage im Wasser zu kontrollieren. Doch nun wurde der Wettkampf schließlich komplett abgebrochen. Die nächste Veranstaltung der Profis findet übrigens im Mai im brasilianischen Rio de Janeiro statt, wo Haiangriffe eher selten sind.