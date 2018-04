Am Sonntag ist in der australischen Metropole Sydney eine erneute Warnmeldung veröffentlicht worden. Heftige Waldbrände halten die Stadt im Südosten des Landes in Atem. Rund 500 Feuerwehrleute versuchen den Flammen seit Samstag Herr zu werden. Bisher brannte nur die Natur. Aber die Bedrohung bleibt groß. Der australische Premierminister Malcom Turnbull am Sonntag in Sydney: "Es ist ungewöhnlich heiß, und das macht uns ganz offensichtlich große Sorgen. Wir müssen uns mit dem Schlimmsten auseinandersetzen, was Mutter Natur uns entgegenbringen kann. Aber je schlimmer es wird, desto mehr kommt der australische Geist zur Geltung: Selbstlosigkeit, Mut, Professionalität und Fürsorge. Und genau das zeigen die Feuerwehrmänner zurzeit. Sowohl die Freiwilligen als auch die professionellen Feuerwehrleute arbeiten eng zusammen." Bisher gibt es noch keine näheren Angaben zu den Ursachen für den Brand. Aber die hohen Temperaturen und die Trockenheit der kommenden Tage begünstigen die Ausbreitung der Flammen.