Die syrische Armee hat einen Keil in die Rebellen-Enklave Ost-Ghuta getrieben und sie nach Angaben einer regierungstreuen Miliz faktisch zweigeteilt. Die aus Osten vorstoßenden Kämpfer stünden davor, sich mit Einheiten im Westen zusammenzuschließen, sagte ein Kommandeur der Miliz am Donnerstag. Ein noch nicht von regierungstreuen Kräften besetzter, etwa ein Kilometer breiter Gebietsstreifen sei eine No-Go-Area, sagte der Milizen-Kommandeur. Ähnliches hatte am Mittwoch auch die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet. Ein Rebellenvertreter bestritt diese Darstellung. Wegen der Kämpfe sagte das Rote Kreuz einen geplanten Hilfskonvoi nach Ost-Ghuta ab. Der UN-Sicherheitsrat wiederholte seine Forderung nach einer 30-tägigen Feuerpause im gesamten Land. Der syrische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, Hussam Aaala, verteidigte das Vorgehen der syrischen Armee: "Als Antwort auf die Beschuldigungen möchte ich daran erinnern, dass wir bei unserer Militäroperation in Ost-Ghuta terroristische Organisationen angreifen, in Übereinstimmung mit dem internationalen humanitären Recht. Und obwohl wir einer täglichen humanitären Feuerpause zugestimmt haben, machen die Terroristen damit weiter, Damaskus rücksichtslos zu beschießen. Der syrische Zivilschutz, die Weißhelme, stellten dieses Video ins Netz. Es soll die Situation in Ost-Ghuta am Mittwoch zeigen. Nach Luftangriffen versuchen die Einsatzkräfte Verletzte aus den Trümmern zu bergen. Nach Informationen der Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden durch die syrische Militäroffensive in den vergangenen 18 Tagen knapp 900 Zivilisten getötet, allein 91 am Mittwoch. In der Region leben laut Vereinten Nationen rund 400.000 Menschen. Die syrische Regierung wies Vorwürfe zurück, Chlorgas einzusetzen. Russland und Syrien beschuldigen ihrerseits die Rebellen, Giftgas zu verwenden.