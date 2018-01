Wenige Tage vor dem Syrienkongress in der russischen Stadt Sotschi haben die Streitkräfte Russlands und Syriens ihre Angriffe auf die Rebellengebiete fortgesetzt. Östlich der Hauptstadt Damaskus bombardierten sie am Samstag die Stadt Harasta. Mindestens 13 Menschen seien dabei verletzt worden, teilte die Hilfsorganisation Weißhelme mit. Nach Angaben syrischer Oppositioneller hatte Russland eine Feuerpause in einer Rebellenenklave östlich der Hauptstadt Damaskus zugesichert. Vonseiten Russlands und Syriens gab es jedoch keine Bestätigung, dass ein Waffenstillstand vereinbart wurde. Die Oase Ghouta, in der auch die Stadt Harasta liegt, wird seit Jahren von der syrischen Armee belagert. In dem eingeschlossenen Gebiet leben fast 400.000 Menschen, sie sind von Lebensmittellieferungen und medizinischer Hilfe abgeschnitten. Die Bewohner leiden nach Angaben der UN unter der schwersten Hungersnot, die es im syrischen Bürgerkrieg gegeben hat. Die Streitkräfte Syriens und Russlands versuchen momentan, die letzten von Rebellen gehaltenen Gebiete zu erobern. Dazu zählt neben dem Osten der Oase Ghouta auch das Gebiet rund um Idlib. Aufständischen und Helfern zufolge kamen dabei Dutzende Zivilisten ums Leben.