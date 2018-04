Die syrische Flugabwehr hat einem Medienbericht zufolge in der Nacht zum Dienstag Raketen abgeschossen, die in den Luftraum über der Provinz Homs eingedrungen sind. Das syrische Staatsfernsehen zeigte Bilder von einem Geschoss, das in der Luft über der Militärbasis von Schairat abgefangen worden sein soll. In der Vergangenheit hatten israelische Kampfjets diverse Angriffe in der Region geflogen. Das israelische Militär wollte sich dazu nicht äußern. Ein Sprecher der US-Regierung sagte, dass es derzeit keine militärischen Einsätze in dem Gebiet gebe. Am vergangenen Wochenende hatten die USA, Großbritannien und Frankreich als Vergeltung für einen mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in Duma mehrere Ziele in Syrien angegriffen. Die Experten der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) sollen am Mittwoch nach Duma reisen können. Das kündigte der russische Botschafter Alexander Schulgin am Montagabend in Den Haag an. Das OPCW-Team war am Samstag in Damaskus eingetroffen. Russland und Syrien hatte jedoch den Experten unter Verweis auf Sicherheitsprobleme während mehrerer Tage nicht erlaubt, nach Duma zu gehen.