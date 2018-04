Wenn Yusra Mardini durch das Wasser des Berliner Schwimmbads pflügt, dann ist sie im wahrsten Sinne in ihrem Element. Rund 30 Stunden trainiert sie jede Woche, um sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu qualifizieren. Furore machte die Geschichte der heute 20-jährigen Syrerin bereits vor zwei Jahren. Da war sie nämlich bei Olympia in Rio de Janeiro dabei. Und das, nachdem der jungen Frau erst im Vorjahr die lebensgefährliche Flucht vor dem Bürgerkrieg aus in ihrer Heimat gelungen war. Diese Odyssee, bei der sie gemeinsam mit ihrer Schwester und anderen Geflüchteten ein überfülltes, havariertes Schlauchboot schwimmend durch die Ägäis bis zur griechischen Insel Lesbos geschoben und somit wohl mehrere Leben gerettet hatte, bleibt für immer ein Teil von ihr, weiß Mardini. O-Ton: "Es ist hart, mit diesen Erfahrungen aus der Vergangenheit zu leben. Es ist so, wie einen riesigen Sack Steine auf dem Rücken zu tragen. Aber den wird man nicht los, weil er einen zu dem gemacht hat, was man heute ist. Es hilft dabei durchzukommen, denn ohne diese Geschichte wäre ich jetzt weniger stark, mental und in meinem Herzen." Das Angebot, im ersten Olympiateam aus Flüchtlingen in Rio anzutreten, hätte Mardini fast ausgeschlagen. Sie habe, so sagt sie, kein Mitleid gewollt. Ihre Sicht sei nun aber eine andere. O-Ton: "Durch meine Teilnahme hat sich mein Blick darauf völlig verändert. Jetzt bin ich stolz, ein Flüchtling zu sein und anderen die Bedeutung davon zu vermitteln. Ich fühlte mich geehrt, dabei zu sein und Millionen andere auf der ganzen Welt mit ihren Träumen und Hoffnungen zu repräsentieren. Mit diesem Team haben wir eine wirklich beeindruckende Botschaft in die Welt gesendet. Und ich bin richtig stolz darauf." Profischwimmerin wollte sie nach eigenem Bekunden schon immer werden. Vor einem Jahr wurde Yusra Mardini nun auch jüngste Sonderbotschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks. Damit möchte die Sportlerin Millionen anderen Geflüchteten eine Stimme geben und die Sicht auf sie verändern. Im Mai erscheint zudem ein Buch über ihre Geschichte, "Butterfly", natürlich benannt nach einem Schwimmstil. Und ein Hollywood-Film ist auch geplant.