Von der Türkei unterstützte Rebellen sind am Sonntag nach eigenen Angaben in die nordsyrische Stadt Afrin eingerückt. Einige Stadtteile seien unter Kontrolle gebracht worden, sagte ein Sprecher der sogenannten Freien Syrischen Armee (FSA). Bislang seien sie nicht auf Gegenwehr gestoßen. Die Kämpfer der kurdischen YPG-Miliz hätten sich zurückgezogen, sagte der Rebellensprecher. Die Türkei hatte im Januar im Norden Syriens eine Offensive gegen die YPG gestartet. Mit der Militäraktion soll verhindert werden, dass sich ein zusammenhängendes kurdisches Einflussgebiet vom Irak über Syrien bis in die Türkei bildet. Die FSA-Rebellen sind mit der Türkei verbündet.