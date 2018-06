Bei Bundesligaspielen sind sie regelmäßig im Einsatz: Polizisten, die am Rande des Spiels für Sicherheit sorgen. Unterstützt werden sie von sogenannten szenekundigen Beamten. Das sind speziell geschulte Polizisten, die sich gut in der Fanszene auskennen und wissen, wenn potenzielle Gewalttäter zu den Spielen anreisen. Auch zur Fußballweltmeisterschaft in Russland werden szenekundige Beamte aus Deutschland reisen und die russischen Sicherheitskräfte unterstützen. Die sechsköpfige Mannschaft aus Deutschland wurde am Freitag in Duisburg vorgestellt. Die "szenekundigen" Beamten werden in den jeweiligen Spielstätten der deutschen Mannschaft an Hotspots wie Bahnhöfen, Kneipenvierteln und dem Umfeld von Stadien sein und die deutschen Fans mit geschultem Blick im Auge behalten. Die Leiterin der Delegation Heike Schultz: „Also nervös bin ich gar nicht weil ich gehört habe wie die russischen Sicherheitskräfte auf die WM vorbereitet sind. Es wird dort alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen geben aber wenn sie sagen wo aus unserer Sicht Potenzial da ist, das ist aus der Erfahrung heraus Schweden gewesen. Ob das jetzt so kommt, weiß ich nicht. Das ist eher aus nur einmaliger Erfahrung. Aber wenn wir auf Fanszenen unserer Störerszene auf polnische Störerszenen treffen, dann macht uns das sicherlich ein bisschen unruhiger, genauso wie bei den Engländern auch. Das muss man sagen." Allerdings haben die deutschen Beamten in Russland keine operativen Aufgaben und greifen daher nicht selbst ins Geschehen ein. Ihre Aufgabe bestehe vor allem darin, die russischen Sicherheitskräfte zu beraten und sie auf Auffälligkeiten hinzuweisen. Zudem wollten sie präventiv arbeiten, sagt der szenekundige Beamte Dirk Wüstenbecker: „Also wenn wir frühzeitig eine Gruppe finden, die unserer Meinung nach Probleme bereiten könnte dann sprechen wir die an. Wir versuchen, die aus der Anonymität herauszuziehen, eventuell auch so ein bisschen das Eis zu brechen, dass die ins Nachdenken kommen, wir sind jetzt unter Beobachtung und halten uns dementsprechend zurück mit irgendwelchen Sachen, die nicht regelkonform sind. Und wenn das klappt, haben wir unser Ziel schon in großen Teilen erreicht." Dass deutsche Krawallmacher vor Ort sein werden, gilt als sicher. Dass mehrere hundert Störer anreisen werden, davon gehen Polizei und Experten aber nicht aus. Und so hoffen auch die szenekundigen Beamten, dass in Russland der Fußball im Mittelpunkt stehen wird.