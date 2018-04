Paukenschlag der Deutschen Telekom: Für 26 Milliarden Dollar will die Tochter T-Mobile US den kleineren Rivalen Sprint kaufen. Der neue Konzern soll vom bisherigen Chef John Legere geführt werden. Lange Zeit arbeitete der Bonner Dax-Konzern hinter den Kulissen an diesem Deal. Zwei Anläufe waren in der Vergangenheit gescheitert. Sollte der Sprint-Kauf wie geplant bis zur ersten Jahreshälfte 2019 über die Bühne gehen, wird es für die bisherigen Platzhirsche Verizon und AT&T ungemütlicher. Mit dann etwa 127 Millionen Kunden und einem Unternehmenswert von 150 Milliarden Dollar rückt die neue T-Mobile US den beiden deutlich auf den Leib. Das gemeinsame Unternehmen will sich damit besser aufstellen, um bei der Zukunftstechnologie 5G vorn mitzuspielen, die in den USA deutlich früher in Anwendung kommen wird als in Großteilen Europas. Für 5G werden hohe Investitionen fällig. Eine Frequenzauktion soll im Herbst stattfinden. Ob der Deal von den Wettbewerbsbehörden abgesegnet wird, steht noch nicht fest. Im Jahr 2014 scheiterte der erste Versuch an der geringen Wahrscheinlichkeit, dass Barack Obamas Kartellämter den Deal durchwinken würden.