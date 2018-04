In der Altstadt von Münster ist am Samstag ein Deutscher mit seinem Kleintransporter in eine Gruppe von Gästen vor einem beliebten Traditionsgasthaus gefahren. Es gebe drei Tote - darunter auch der Täter, der sich selbst gerichtet habe, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul am Abend in der westfälischen Studentenstadt. Der Mann sei ein deutscher Staatsbürger. HINWEIS: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. Diese schreckliche Tat hier inmitten der Altstadt von Münster hat mich zutiefst erschrocken, entsetzt, beunruhigt. Der Tater, der heute nach drei hier in die Menge willkürlich rein gerast ist, ist nach jetzigem Stand der Ermittlungen, aber es ist sehr früh, ein deutscher Staatsbürger gewesen und nicht wie schon wieder behauptet wird ein Flüchtling oder ähnliches. Die Details werden jetzt genau untersucht. Und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen was war der Hintergrund. Es spricht im Moment nichts dafür dass es irgendeinen islamistischen Hintergrund gibt. Aber es muss abgewartet werden, es wird nach allen Seiten ermittelt.