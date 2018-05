Am 1. Mai stehen sie in dem mexikanischen Bauerndorf Otumba im Mittelpunkt: Die Esel. Zum Tag der Arbeit würdigen die Dorfbewohner die Tiere als harte Arbeiter, die unverzichtbar sind. Zum traditionellen Fest am Tag des Esels kommen Tausende Schaulustige aus Nah und Fern, um bei den Feierlichkeiten dabei zu sein. Geboten wird so einiges. Für die Menschen und natürlich auch für die Esel. Sie haben es verdient, sagt dieser Mann: "Abgesehen davon, dass wir sie für die Arbeit benutzen, geben wir ihnen auch ein wenig Unterhaltung, ein wenig Ablenkung. Denn auch Tiere haben Gefühle. Deshalb haben wir sie geschmückt. Wir leben zusammen, sie sind deshalb ein Teil von uns. Arme Esel, dass wir uns mit ihnen vergleichen!" Neben Eselrennen steht auch Eselpolo auf dem Programm. Auch wenn es so scheint, dass die Esel manchmal nicht so richtig bei der Sache sind. Das Eselfestival hat eine lange Tradition. Das erste Mal wurde das genügsame Tier hier vor rund 60 Jahren gefeiert.