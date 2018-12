Über zwei Jahrzehnte ist es her, dass sie die Jahre ihres größten Erfolgs feiern konnten. Wer damals schon zu den Fans einer der erfolgreichsten britischen Boybands gehörte, wird sie auch heute sofort wiedererkennen - Mark Owen, Howard Donald und Gary Barlow von Take That. Wiedervereint mit Robbie Williams, der 1995 aus der Band ausstieg, standen sie am Dienstag wieder gemeinsam auf der Bühne. Im Londoner Haymarket Theater läuft derzeit das Musical "The Band", in der es um eine Gruppe von Freundinnen geht, die in ihrer Jugend verrückt nach der Boyband waren. Bandmitglied Gary Barlow sagte in London: "Wir feiern nächstes Jahr 30 jähriges Bestehen, dass es uns drei Jahrzehnte später immer noch gibt ist einfach unglaublich." "Wenn ich mit den Jungs zusammen bin, dann ist das wie Weihnachten, ganz egal welcher Monat es ist. Und wenn man dann rauskommt und dieselben schönen Gesichter sieht, wie schon 1989 dann ist das sehr bewegend." Das Musical wird noch bis Januar in London zu sehen sein und danach noch bis März in Großbritannien auf Tour sein.