"Ich finde, der 1. Mai ist ein Tag der Arbeit, und da gehört man nicht zum Kirmeswandern oder sonst wohin, sondern hier auf den Platz. Weil für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu kämpfen, ist für mich Ehrensache." "Es läuft viel zu viel schief in der Politik, in der Welt unter den Menschen, und es wird wirklich Zeit, dass jeder aufsteht und nicht nur oben vom Fensterle winkt." In ganz Deutschland haben zum Internationalen Tag der Arbeit am Dienstag Zehntausende für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. In Koblenz forderte die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles die Einhaltung von Tarifverträgen: "Erst mal freuen wir uns am 1. Mai, weil wir ja schon viel erreicht haben. Wir haben starke Gewerkschaften und Betriebsräte, aber 40 Prozent der Arbeitnehmerinnen in Deutschland sind in Betrieben beschäftigt ohne Tarifverträge und mit denen wollen wir uns heute auch solidarisch zeigen. Vor allem geht es mir für bessere Löhne in der Pflege, denn wir haben einen riesen Personalmangel, viele Stellen sind nicht besetzt. Das liegt aber auch daran, dass die Menschen, die diese harte Arbeit in der Pflege machen, nicht ordentlich bezahlt werden." Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, verwies in Nürnberg auf Grundlegendes: "Ja, wir brauchen Investitionen in diesem Lande, insbesondere in Bildung, wir brauchen Investitionen in unsere Infrastruktur, wir brauchen Investitionen in bezahlbaren Wohnraum. Das sind ganz wichtige Aufgaben, und wir müssen unseren Arbeitsmarkt in Ordnung bringen und wir müssen endlich die Tarifbindung stärken, wir müssen aufhören mit dem Unfug der ständigen Befristung. Gerade junge Menschen brauchen Sicherheit, damit sie ihr Leben planen können, damit sie Familien gründen können. Das sind alles Themen, die wir heute am 1. Mai auf die Straße bringen." In Chemnitz protestierten mehrere Tausend Menschen gegen eine Mai-Kundgebung der rechtsradikalen Partei "Der Dritte Weg". Mehrere Hundert Neonazis waren dem Aufruf zum sogenannten "Arbeiterkampftag" gefolgt.