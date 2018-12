Bewegung in einem langjährigen Vermissten-Fall: Zwölf Jahre nach dem Verschwinden der damals 14-jährigen Georgine Krüger in Berlin wurde am Dienstag ein Tatverdächtiger festgenommen. Das Mädchen war am 25. September 2006 auf dem Weg von der Schule nach Hause spurlos verschwunden. Zum aktuellen Stand sagte in Berlin Staatsanwalt Martin Steltner: O-Ton: "Heute morgen ist ein 43-jähriger Mann von Ermittlern der 6. Mordkommission im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin verhaftet worden. Das ist ein großer Ermittlungserfolg für uns. Es geht um einen Vermisstenfall aus dem Jahr 2006, Georgine Krüger. Das 14-jährige Mädchen ist am 25. September 2006 auf dem Weg von der Schule nach Hause spurlos verschwunden. Nach unseren Ermittlungsergebnissen ist der Beschuldigte dringend verdächtig, sie an diesem Tag unter einem Vorwand in den Keller seiner Wohnung gelockt zu haben, aus sexueller Motivation heraus, und sie dort getötet zu haben." Das Opfer und der Verdächtige haben laut Ermittlern in derselben Straße gewohnt: O-Ton: "Wir haben dann im letzten Jahr Hinweise auf den Beschuldigten bekommen, und zwar aus verschiedenen Erkenntnissen. Zunächst aufgrund seines auffälligen Interesses für minderjährige Mädchen, sozusagen belegt durch eine Verurteilung aus dem Jahre 2012. Dort ist er wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen und sexueller Nötigung verurteilt worden. In dem Urteil ist festgestellt, dass er eine 17-Jährige auch unter einem Vorwand in den Keller seiner Wohnräume in Berlin-Moabit gelockt hat und versucht hat, sie sexuell zu missbrauchen. Genau diesen Sachverhalt haben wir auch im Fall Georgine Krüger ermittelt. Auch dort ist er dringend verdächtig, der 14-Jährigen aufgelauert zu haben, sie unter einem Vorwand in diesen Kellerraum seiner Wohnung in Berlin-Moabit gelockt zu haben, und dort getötet zu haben. Wir haben Erkenntnisse aufgrund der Funkzellenauswertung, aufgrund von Telekommunikationsüberwachung, und haben dann einen verdeckten Ermittler eingeschaltet, der letztlich zum Erfolg geführt hat. Der Einsatz des verdeckten Ermittlers hat zum dringenden Tatverdacht geführt. Denn der Mann hat dem Ermittler gegenüber eingeräumt, die Tat begangen zu haben, das ist elektronisch dokumentiert. Das, in der Gesamtschau, hat dazu geführt, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Mordes erwirkt werden konnte." Es sehe so aus, als sei das Mädchen noch am Tage der Entführung dann auch getötet worden. Den Leichnam der Jugendlichen habe man bis heute nicht gefunden.