Großer Tag für einen kleinen Prinzen: Am Montag wurde Prinz Louis in London getauft. Er ist das dritte und jüngste Kind von Prinz William und Herzogin Kate. Die Königin und ihr Gatte waren nicht dabei, laut Palast nicht wegen gesundheitlicher Gründe. Die Taufe fand statt als private Feier in der Kapelle des St. James`s Palace in der britischen Hauptstadt. Es war das erste Mal, dass die William und Kate gemeinsam mit allen drei Kindern gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen waren. Der nun getaufte kleine Prinz Louis steht nach Großvater Charles und Vater William sowie nach seinen beiden Geschwistern an fünfter Stelle der Thronfolge.