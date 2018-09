In Buenos Aires sind Tausende Menschen aus Protest gegen neue Sparpläne der Regierung auf die Straße gegangen. Die Demonstranten forderten am Donnerstag den Abbruch der Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds. Sie hielten Schilder mit Aufschriften wie "Genug Einschnitte!" oder "Hunger" in die Höhe. Präsident Mauricio Macri hatte zuvor neue Steuern auf Exporte, Ausgabensenkungen und die Schließung von Ministerien angekündigt. "Wir kämpfen hier für Arbeit, wir wollen nicht irgendwelche Pläne. Hoffentlich wird das Geld des IWF dafür sorgen, dass es hier in Argentinien mehr Jobs geben wird, und wir unsere Würde zurückerhalten. Die Würde, die sie uns Ende der 90er genommen haben." Die Verhandlungen mit dem IWF wecken bei vielen Argentiniern Erinnerungen an die Wirtschaftskrise von 2001/2002, die Millionen Bürger in die Armut stürzte. Die Regierung steht unter Druck, da die Landeswährung Peso seit Jahresbeginn etwa die Hälfte ihres Wertes verloren hat.