Tausende Radfahrer haben sich am "Zombie Bike Ride" in Key West in Florida beteiligt. Die Veranstaltung am Sonntag ist Teil eines Fantasy-Festivals. Die etwa 6000 Teilnehmer hatten sich dazu in schaurigste Kostüme aller Art gekleidet, berichteten lokale Medien. Noch bis zum 29. Oktober lockt das "Fantasy Fest" mit Veranstaltungen und Kostüm-Wettbewerben Besucher nach Key West.