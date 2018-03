BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**KEINE BESCHRÄNKUNGEN In Hannover haben am Samstag mehrere tausend Demonstranten für eine Ende der Kämpfe im syrischen Afrin protestiert Kurdische Organisationen hatten zu den Veranstaltungen anlässlich der kurdischen Neujahrsfestes Newroz aufgerufen. VOX POPS Die Protestzüge wurden von einem großen Polizeiaufgbeot begleitet. Vereinzelt kam es Flaschenwürfen auf Polizisten. Die Beamten gingen mit Pfefferspray gegen die Störer vor. Nach Medienberichten kam es zu mindestens einer Festnahme. Im Vorfeld hatten die Behörden darauf hingewiesen, dass das Zeigen von Symbolen und Fahnen der kurdischen Arbeiterpartei PKK nicht toleriert werde.