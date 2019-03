Mehrere Tausend Menschen haben am Freitag in Berlin an einer Demonstration anlässlich des Internationalen Frauentags teilgenommen. Viele waren sich einig, dass noch viele Kämpfe nötig seien, bis eine wirkliche Gleichberechtigung der Frauen erreicht sei. "Wir sind hier, weil ich gerne möchte, dass meine Tochter mal irgendwann gleich viel Geld bekommt wie ein Mann im selben Job. Und abgesehen davon, ich glaube, uns geht es schon relativ gut hier in Deutschland. Es gibt halt einfach eine ganze Welt voll Frauen, die noch nicht so weit sind wie wir hier. Und für die muss man ja auch irgendwie mal Flagge zeigen." "Also, es hat sich schon viel verbessert in den letzten Jahren, aber ich sehe es so, dass viel tatsächlich noch im Berufen und auf der Straße so gehandhabt wird, dass einfach die Frauen noch kürzer kommen. Und dafür bin ich heute hier. Ich will so das ändern, dass es irgendwann ganz gleich wird. Mit Männern und Frauen auf einer Stufe. Nicht, dass die Frauen irgendwann höher sind, sondern dass es einfach gleich ist." "Naja, ich befinde mich selber noch gerade in der Bildungssituation und bin grade am Berufseinstieg sozusagen. Ich selber habe jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass ich zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch benachteiligt würde oder so dadurch, dass ich Frau bin. Aber mir ist es schon mal so gegangen, dass mir zum Beispiel im Praktikum ein Arbeitskollege einfach auf den Hintern gehauen hat, als ich mit anderen Männern da in dem Kreis stand. Ich finde, so körperliche Übergriffe in irgendeiner Form oder irgendwelche Kommentare, Witze oder so was muss man sich immer wieder anhören. Und das ist einfach auch eine Form von Benachteiligung und Diskriminierung, wenn man dann solche Sprüche irgendwie um die Ohren gehauen bekommt." Der Internationale Frauentag war im Bundesland Berlin erstmals ein gesetzlicher Feiertag. Der Frauentag wurde in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ins Leben gerufen. Damals wurde er am 19. März - dem Gedenktag des heiligen Josef - begangen. Erst ab 1921 feierte man am 8. März.