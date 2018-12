In Köln und Berlin haben Tausende für einen Ausstieg aus der Kohle demonstriert. Zu den Protesten unter dem Motto "Kohle stoppen - Klimaschutz jetzt" hatten Umweltschutzverbände und kirchliche Gruppen aufgerufen. Die Demonstrationen fanden zwei Tage vor dem Beginn der Klimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Viele Demonstranten forderten ein Umdenken. O-TON DEMONSTRANTIN MONIKA ("Ich fordere einfach, dass hier endlich einmal was getan wird, dass einfach mal Klimaschutz - da reden die schon seit über 30 Jahren drüber, aber es tut sich nichts.") O-TON DEMONSTRANTIN SANDRA HECKELMÜLLER ("Ich glaube, es muss ein Umdenken passieren. Und zwar nicht im Verstand, sondern im Herzen. Und ich glaube, wenn wir da erst so weit sind, dann kann sich was ändern, weil solange nur auf die Zahlen geschaut wird, kriegen wir das nicht hin.") O-TON DEMONSTRANT FRANK FRIEDLÄNDER ("Und wir wollen, dass da endlich Schluss ist. Wir kommen selber aus einem Ort, der in der Nähe von einem Braunkohleabbaugebiet liegt. Wir bleiben noch stehen, aber um uns herum soll alles noch abgebaggert werden, und das wollen wir nicht.") In der Wochen wollen Delegationen bei der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz über die zukünftige Klimapolitik diskutieren.