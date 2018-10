Tausende Menschen haben am Sonntag in Dresden für ein solidarisches Miteinander ohne Rassismus stark gemacht. Zahlreiche Organisationen, Vereine, Initiativen und Parteien hatten zu den Demonstrationen aufgerufen. Mehrere Protestzüge hatten sich von unterschiedlichen Punkten auf den Weg in die Innenstadt gemacht, wo die Pegida eine Kundgebung anläßlich ihres vierten Jahrestages abhielt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, zahlreiche Straßen waren für den Verkehr gesperrt. Mehrere Landespolitiker hatten ihre Teilnahme angekündigt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer räumte auf der Gegenkundgebung ein, es habe "zu lange gedauert", um den "richtigen Umgang" mit der Anti-Islam-Bewegung zu finden. "Wir alleine haben es in der Hand, ob dieses Land weltoffen-freundlich ist, ob es so ist, dass sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen, dass Menschen aus anderen Regionen hier her kommen, oder eben nicht. Und ich bin froh, dass heute so viele hier auf der Strasse sind, denen man ansieht, dass sie genau das wollen." Auch mit Hinblick auf die im kommenden Jahr anstehende Landtagswahl in Sachsen forderten viele Gegendemonstranten dazu auf, klar Position zu beziehen. "Weil ich es ungemein wichtig finde, dass wir im Moment für unsere positive Demokratie einstehen, und dass wir viel mehr uns zeigen müssen, viel mehr miteinander reden müssen." "Weil viele Menschen immer noch denken, dass Pegida Dresden ist. Und das ist einfach nicht der Fall." "Es ist kleingeredet worden, von der Staatsregierung. Die haben immer gesagt, es gibt kein rechtes Problem. Lasst die mal demonstrieren, die Pegida-Leute, die hören dann schon wieder auf." Pegida hatte für ihre Kundgebung vor der Frauenkirche 4000 Teilnehmer angemeldet. Auch der Gründer der Gruppe, Lutz Bachmann, hatte dazu aufgerufen. Zehntausende Menschen waren einst mit Pegida auf die Straße gegangen. Über die Jahre waren es deutlich weniger geworden.