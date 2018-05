Die "Merkel muss weg" - Rufe waren am Sonntag öfter zu hören, bei der Demonstration und der Kundgebung der AfD in Berlin. Nach Angaben der Berliner Polizei beteiligten sich mehr als 5000 Menschen an den Aktionen der Partei, die seit der vergangenen Wahl im Bundestag sitzt. Die AfD-Unterstützer schwenkten schwarz-rot-goldene Fahnen. Die Kundgebung stand unter dem Motto "Zukunft für Deutschland". Die AfD werde nicht weichen, sagte Parteichef Jörg Meuthen in seiner Rede. Und kritisierte dabei die Gegendemonstranten, die übrigen Parteien im Bundestag und die Bundesregierung: "Diese Leute, liebe Freunde, die wollen Minister sein, eine sogar Kanzlerin. Um egal welchen Preis für das Land und seine Menschen. Alles andere ist diesen Zynikern der Macht vollkommen wurscht. Die Menschen Deutschlands, die schon länger hier leben im Duktus dieser unsäglichen Kanzlerdarstellerin, die zahlen den Preis für das angerichtete Chaos. Die merken, wie sich dieses Land Tag für Tag zum Negativen verändert." Mehrere Zehntausend Menschen protestierten gegen die Veranstaltung der AfD. Rund um das Brandenburger Tor machten die Menschen ihrem Unmut über die Politik und die Forderungen der Partei Luft. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl bei drei angemeldeten Gegendemonstration auf rund 20.000. AfD-Demo und Gegendemos fanden teilweise in Sicht- und Hörweite voneinander statt. Es gehe darum ein Zeichen zu setzen, sagen diese Demonstranten: "Na, auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir alle zusammenhalten, auch gegen die AfD. Dass wir alle eins sind, wir sind bunt, wir sind so unterschiedlich und deswegen sind wir heute einfach hier." "Ja, es ist mir unheimlich wichtig jetzt, dass wir einfach sichtbar sind als die 87 Prozent der Wähler, die ganz klar gegen AfD votiert haben. Und ich finde, wir müssen ganz einfach ganz klar sichtbar sein und ein großes Gegengewicht bilden, grade hier in Berlin." Die Brücken über die Spree im Regierungsviertel wurden abgesperrt, um ein Aufeinandertreffen der Demonstranten zu verhindern. Insgesamt waren rund 2000 Polizisten im Einsatz. Größere Zwischenfälle wurden zunächst nicht gemeldet.