In Köln haben am Samstag etwa 20.000 Menschen gegen den türkischen Angriff auf die Region Afrin in Syrien protestiert. Die meist kurdischen Demonstranten forderten den Abzug der Türkei aus der von Kurden bewohnten Region. O-TON MEHMET BOZKURT, DEMONSTRANT: "Also, wir wollen auf jeden Fall, dass Deutschland keine Waffen, keine Panzer oder so, zur Türkei schickt, Türkei hilft. Weil, die greifen mit diesen Panzern und so Kurden an. [...] Wir wollen natürlich auch Freiheit für unsere Heimat. Deswegen sind wir hier, um zu demonstrieren." Im Potestzug waren auch Fahnen mit dem Anführer der kurdischen Arbeiterpartei PKK Abdullah Öcalan zu sehen. Weil die Fahnen in Deutschland verboten sind, stoppte die Polizei den Zug und forderte die Organisatoren auf, die Fahnen zu entfernen. Nach Polizeiangaben kam es am Rande der Demonstration teilweise zu kleineren Rangeleien. Mehr 2000 Beamte sind mit Hubschraubern und Wasserwerfern im Einsatz. Sie sollen auch die Geschäfte in den von vielen Türken bewohnten Vierteln schützen. Die Türkei greift seit Tagen die Region Afrin im Norden Syriens an. Ziel der Offensive im Nachbarland ist nach Darstellung der Regierung in Ankara die Vertreibung kurdischer Milizen aus der Nähe der türkisch-syrischen Grenze. Die Türkei hält die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG für eine Terrorgruppe und eine Schwesterorganisation der verbotenen PKK.. Am Freitag kündigte die Türkei an, ihre Offensive gegen die YPG in Nordsyrien auf das gesamte Grenzgebiet ausweiten zu wollen.