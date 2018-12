Am vergangenen Wochenende wurde der Südosten der USA von einem schweren Wintersturm heimgesucht, wodurch über 300.000 Bewohner vom Stromnetz abgeschnitten waren. Tausende Flüge wurden am Sonntag abgesagt. Die Behörden meldeten hunderte von Verkehrsunfällen, mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben. Diese Bilder zeigen starken Schneefall in North Carolina und umgefallene Bäume, die eine Straße in South Carolina versperren. Da Schnee, Graupel und Eisregen auch für Sonntag und Montag erwartet wurden, warnten die Behörden davor sich in den Verkehr zu begeben . Die nationale Wetterdienst rechnet gebietsweise mit knapp 50 Zentimetern Schnee, der Gouverneur von North Carolina verhängte den Ausnahmezustand.