Tausende demonstrierten am Montag in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito gegen Gewalt an Frauen. Mit Transparenten wie "den Vergewaltiger haben sie nicht gefragt, was er an hatte" und "ohne uns kommt ihr nicht aus" zogen vor allem Frauen durch die Stadt. Auslöser war der Mord an einer schwangeren Frau, die von ihrem venezolanischen Freund ermordet worden war. Auch Aktivistinnen für die Legalisierung von Abtreibung schlossen sich dem Protest an. Derzeit debattiert das ecuadorianische Parlament, ob Abtreibung in einigen Fällen - etwa bei einer Vergewaltigung - zugelassen wird. Diese Demonstrantin sagt, viele Vergewaltigungen im Land werden von bekannten Tätern begangen und gar nicht erst angezeigt. Der Mord an der schwangeren Frau am 19. Januar hat Gewalt an Frauen massiv in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt.