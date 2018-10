Sie wollen ihren Weg nach Norden unbedingt fortsetzen. Tausende Migranten haben am Sonntag die Grenze von Guatemala nach Mexiko überschritten. Ihr Ziel: die USA. Ein Polizist in der Grenzstadt Tapachula sagte, es gebe keine Befehle, die Karawane aufzuhalten. Die überwiegend aus Honduras stammenden Migranten sollten sicher in ein Flüchtlingslager vor den Toren der Stadt geleitet werden. Die sogenannte Karawane der Migranten hatte sich in den vergangenen Tagen zu Fuß aufgemacht. Die Menschen, unter ihnen viele Kinder, fliehen vor Armut und hoher Kriminalität und erhoffen sich ein besseres Leben in den Vereinigten Staaten. "Die Regierung in Honduras hilft den Leuten nicht, selbst wenn man behindert ist bekommt man keine Hilfe. Sehen Sie sich die ganzen Leute da doch an, ohne Arbeit, sie verlassen das Land" "Sag Donald Trump mal Hallo, wir gehen ihn besuchen." Viele haben ihren Traum offenbar aber wieder aufgegeben. Eine Flüchtlingshilfeorganisation, die von der Frau des honduranischen Präsidenten geleitet wird, teilte mit, mehr als 3.400 Migranten seien am Wochenende wieder nach Honduras zurückgekehrt. Honduras, El Salvador und Guatemala gehören zu den ärmsten und gewalttätigsten Ländern auf dem amerikanischen Kontinent. US-Präsident Donald Trump hat jedoch erklärt, keinen der Migranten in sein Land zu lassen. Mexiko drohte er mit der Schließung der Grenze und der Kürzung von Regionalhilfen, sollte es den Treck nicht aufhalten.