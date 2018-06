Tausende kamen am Samstag zu der Beerdigung von Razan al-Najar, einer palästinensischen Krankenschwester, die bei Protesten an der Grenze zum Gazastreifen getötet wurde. Eingewickelt in eine palästinensische Fahne wurde die Verstorbene in ihr Haus getragen. Die 21-jährige hatte als Freiwillige bei den Protesten gearbeitet. Zeugen zufolge wurde sie erschossen, als sie auf den Grenzzaun zu rannte, um einem Verletzten zu helfen. "Die ganze Welt hat gesehen, was meiner Tochter passiert ist, ich verlange internationalen Schutz. Wo ist der internationale Schutz? Was ist mit den Menschenrechten? Meine Tochter war keine Bedrohung, sie hatte keine Waffen." So Razan al-Najars trauernde Mutter am Freitag. Das israelische Militär gab an, mit Schüssen und Granaten von Palästinensern angegriffen worden zu sein. Der Tod der Krankenschwester soll nun untersucht werden. An der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel ist die Gewalt in den letzten Monaten eskaliert. Bei Massendemonstrationen von Palästinensern wurden über hundert Menschen durch die israelische Armee getötet. Die Streitkräfte wollten nach eigenen Angaben verhindern, dass Demonstranten den Grenzzaun erstürmen und auf israelisches Gebiet eindringen.