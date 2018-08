Die palästinensische und die israelische Fahne Seite an Seite auf einer Demonstration - das sieht man nicht oft auf den Straßen von Tel Aviv. Arabische und jüdische Israelis haben sich in der israelischen Stadt versammelt, um erneut gegen das umstrittene Nationalstaatsgesetz zu protestieren. Das Mitte Juli vom Parlament verabschiedete Gesetz billigt nur Juden das Recht auf "nationale Selbstbestimmung" in Israel zu. "Dieses Gesetz ist rassistisch, ein Apartheids-Gesetz, sagt diese Demonstrantin. Es besagt, dass es jetzt zwei Klassen von Bürgern in diesem Land gibt." Dieser Demonstrant fürchtet, dass das Gesetz nur ein Schritt auf dem Weg der israelischen Regierung sein könnte. "Wir haben das Gefühl, dass es die Araber in diesem Land auf vielerlei Weise treffen wird. Vielleicht ist es auch eine Art Auftakt für weitere Gesetze, die noch schärfer gegen die israelischen Araber gerichtet sind und nicht nur gegen Araber, sondern gegen alle Minderheiten in diesem Land." Das Gesetz war auf Betreiben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu aber auch von Präsident Reuven Rivlin gegen erbitterten Protest der Opposition durchgesetzt worden. Es legt fest, dass Israel das historische Heimatland der jüdischen Bevölkerung sei. Zudem wird Arabisch nicht mehr neben dem Hebräischen als Amtssprache anerkannt, sondern erhält einen Sonderstatus. Auch die Förderung des jüdischen Siedlungsbaus wird zugesagt. In Israel leben 1,8 Millionen Araber, was einem Anteil von etwa 20 Prozent an der Gesamtbevölkerung von neun Millionen entspricht.