Tausende venezolanische Flüchtlinge standen am Mittwoch Schlange für ihre Einreise nach Peru. Bisher war es Bürgern des unter einer schweren Wirtschaftskrise leidenden Landes erlaubt, in Peru einen dauerhaften Wohnsitz zu beantragen. Ab Donnerstag sollte diese Möglichkeit wegfallen, für Einreisende soll es dann nur noch Touristenvisa mit einer Laufzeit von einem halben Jahr geben. Peru will sich damit gegen die anhaltende Migration schützen, fast eine halbe Million Venezolaner leben mittlerweile in Peru. Das südamerikanische Land war eines der ersten, das venezolanische Flüchtlingen Aufenthaltsrecht gewährte. Planungsdirektor Francisco Rios Villacorta. HEAD OF PLANNING FOR THE MIGRATIONS OFFICES, FRANCISCO RIOS VILLACORTA "Bisher hatten wir heute etwa 3000 Venezolaner, die eingereist sind. Gestern haben wir mehr als 5000 Venezolaner abgefertigt, etwa jeder vierte von ihnen war minderjährig." Venezuela leidet unter einer Hyperinflation und politischer Instabilität. Es mangelt an Nahrungsmitteln und Medikamenten. Der Exodus bedroht nach Einschätzung der Vereinten Nationen auch die Stabilität der Nachbarstaaten. Seit 2015 haben schon über 1,6 Millionen Menschen das Land verlassen. Ecuador und Peru hatten ihre Grenzkontrollen bereits verschärft, um den Zustrom zu begrenzen.