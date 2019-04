Mehrere Hundert Taxifahrer haben am Mittwoch in Berlin mit einer Taxi-Demo ihrem Ärger über eine geplante Gesetzesänderung von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lautstark Luft gemacht. In einer Sternfahrt fuhren sie mit ihren Fahrzeugen in Schrittgeschwindigkeit von drei Punkten in Berlin zum Brandenburger Tor. Durch die geplanten Änderungen im Personenbeförderungsgesetz und die zunehmende Konkurrenz des US-Fahrdienstes Uber fürchten viele Fahrer und Taxi-Unternehmer um ihre Existenz, so wie Salah Nassif: "Also, meine schlechte Laune ist kaum in Grenzen zu fassen. Es kann nicht sein, dass jeder zweite Hinterwäldler einfach einen kleinen P-Schein bekommt und anfängt, hier zu arbeiten, und sich benimmt, als ob er weiß der Geier was ist. Ich sehe das wie jeder andere hier - sehr schlimm, weil, die klauen unser Essen, die klauen unser Brot, unser Geld und was wir verdienen, für unsere Familien, unsere Zukunft". Der Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, stellte sich dann jedoch auch den aufgebrachten Taxifahrern am Mittwoch in Berlin: "Weil keiner, keiner will ungeregelte, ungerechte, unfaire Verhältnisse der Personenbeförderung, wie es in anderen Ländern ist. Keiner will in Deutschland San Francisco, keiner will New York, keiner Los Angeles. Ich will nicht, dass die fairen Wettbewerbsbedingungen von anderen Anbietern unterlaufen werden zum Schaden der Taxifahrer. Kapieren Sie endlich, dass ich Sie brauche für die Daseinsvorsorge. Und ich kämpfe dafür, dass Ihr Gewerbe geschützt wird." Die Proteste der Taxifahrer fanden auch in anderen Städten statt. Allein in Köln beteiligten sich Branchenangaben zufolge rund 1.200 Taxen an dem Protest.