Tausende Menschen in Neuseeland und aller Welt haben am Freitag der Opfer des Terroranschlags in Christchurch gedacht. Dort hatte ein Rechtsradikaler vor einer Woche 50 Menschen in zwei Moscheen erschossen. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern nahm an einer Veranstaltung vor der Al Noor Moschee teil, wo der Großteil der Opfer ermordet wurde. In ganz Neuseeland kam es zu Solidaritätsaktionen. Viele Frauen trugen ein Kopftuch um ihre Anteilnahme zu zeigen. Bereits am Donnerstag hatte die Regierung verschärfte Waffengesetze und eine Verbot halbautomatischer Waffen angekündigt.