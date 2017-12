Nach den jüngsten Protesten im Iran gegen gestiegene Preise sind am Samstag zahlreiche regierungstreue Iraner auf die Straße gegangen, um dem Ende der Unruhen 2009 zu gedenken. Das staatliche Fernsehen zeigte Bilder von Demonstranten in der Hauptstadt Teheran und der zweitgrößten Stadt des Landes, Maschhad. Ende der Woche hatten Hunderte Menschen gegen hohe Preise demonstriert und dabei auch politische Slogans skandiert. Dutzende Menschen wurden nach Angaben der Behörden festgenommen. Die USA kritisierten die Festnahmen. Politische Proteste sind im Iran selten. Meist entzündet sich die Kritik an ungezahlten Löhnen oder an Entlassungen von Arbeitern. 2009 hatte der Verdacht, dass die Revolutionsgarden die Präsidentenwahl zugunsten des damaligen konservativen Kandidaten Mahmud Achmadinedschad manipuliert hätten, zu monatelangen Unruhen geführt. Gedenkmärsche für die Demonstrationen regierungstreuer Iraner werden jedes Jahr abgehalten. Dieses Jahr sollen sie in mehr als 1200 Städten und Dörfern stattfinden, berichtete das staatliche Fernsehen.