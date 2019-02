Gegen wen sicht- und hörbar genervte Taxifahrer am Donnerstag vor dem Bundesverkehrsministerium protestieren, ist eindeutig. "Uber" ist die Internet-Plattform, die etwa per Smartphone-Apps in Dutzenden Ländern Passagiere auch an private Fahrer vermittelt. Vor dem Amtssitz von Andreas Scheuer machten die Taxler ihrer Wut deshalb Luft, weil der eine Reform des Personenbeförderungsgesetzes plant. Mit seinem diesbezüglichen Entwurf stieß er hier auf wenig Gegenliebe. "Werden Sie jetzt auch pfeifen, wenn ich Ihnen sage, in diesem Eckpunktepapier ist für mich völlig klar geregelt, dass das Taxifahren zur Daseinsvorsorge unverzichtbar gehört. Werden Sie jetzt auch pfeifen darüber, dass wir die Attraktivität, die Attraktivität der Personenbeförderung, steigern wollen, damit mehr Menschen umsteigen, umsteigen zum Beispiel auch auf das Taxigewerbe." Der Erwerb einer Taxi-Lizenz ist hierzulande streng reglementiert. Das müsse auch für alternative Fahrdienste gelten, sonst stünde ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit auf dem Spiel, fürchten die Taxifahrer. "Der verändert ein Verbraucherschutzgesetz, und die Bürger und die Taxikollegen kämpfen um ihr Überleben, weil die dann nicht mehr in der Lage sind, die Betriebe aufrechtzuerhalten." "Wir Taxifahrer haben dafür wirklich sechs, sieben Monate gelernt, um die Prüfung zu bestehen. Die fahren da einfach, Geschenk vom Bürgeramt, kriegen ja den geschenkt. Ich finde das ungerecht, weil wir warten zwei Stunden vor dem Hotel, die kommen, holen Kunden ab und gehen. Und das finde ich ungerecht. Sage ich ehrlich, deshalb will ich, dass Uber abgeschafft wird." Das wird wohl gerade nicht geschehen. Der CSU-Verkehrsminister will den Markt für Anbieter wie Uber oder Pooling-Dienste noch in dieser Wahlperiode öffnen, das heißt, sie sollen von rechtlichen Erleichterungen profitieren. Derartige Angebote könnten in Scheuers Augen beispielsweise älteren Menschen auf dem Land größere Mobilität ermöglichen.