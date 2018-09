Der FC Schalke 04 ist zurück in der Fußball-Champions League! Das Team aus Gelsenkirchen empfängt zum Auftakt der Gruppenphase am Dienstag den Meister aus Portugal, den FC Porto. Nach dem Fehlstart in der Bundesliga mit drei Niederlagen aus drei Spielen verbreitet Cheftrainer Domenico Tedesco dennoch Zuversicht: O-Ton: "Also null komma null ist da irgendwo Negativität dabei. Es ist ein neuer Wettbewerb. Ganz im Gegenteil, wir sehen es eher so, dass es eine Chance ist, bei der wir irgendwo bei null stehen. Wir haben null Spiele und freuen uns drauf. Das ist eine Sache, die wir uns letztes Jahr redlich erarbeitet haben, die sich die Mannschaft redlich erarbeitet hat. Deswegen lassen wir uns die Freude überhaupt nicht nehmen." Aber Vorsicht sei den Schalker Spielern angeraten: Die Portugiesen sind ein sehr wettkampf-erfahrenes Team - in der Champions-League sind sie seit deren Start Anfang der 90er-Jahre praktisch Stammgast. Das Spiel Schalke gegen Porto beginnt am Dienstagabend um 21 Uhr auf Schalke.