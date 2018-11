Vorfreude für Dienstagabend auf Schalke: Das Team aus Gelsenkirchen wird in der Fußball-Championsleague die Mannschaft von Galatasary Istanbul empfangen. Im vierten Versuch soll Galatasaray nun erstmals geschlagen werden. Bei einem Sieg gegen den türkischen Meister am vierten Gruppenspieltag stünden die Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale sehr gut. Schalkes Chef-Trainer Domenico Tedesco sagt, er erwarte allerdings eine noch stärkere Galatasaray-Mannschaft als im Hinspiel. Das Vertrauen in sein Team jedoch sei da, obwohl Schalke derzeit nur 14. ist in der Bundesliga: DOMENICO TEDESCO, TRAINER SCHALKE 04 ("Das Vertrauen in die Mannschaft ist nie weg. Ich weiss, was ich für ein Glück habe mit den Jungs. Wir haben einfach Qualitätsspieler und deshalb ist der Erfolg dann irgendwann auch wieder da, wenn wir weiter an uns glauben. Und das machen wir.) Den Schwung aus dem 3:1-Sieg gegen Hannover am vergangenen Samstag, als die Königsblauen insbesondere in der Schlussphase auch spielerisch überzeugten, will der Vizemeister ins Match gegen Galatasaray mitnehmen. Das Spiel auf Schalke beginnt am Dienstagabend um 21 Uhr.