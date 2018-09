Nach einer Messerattacke eines Angreifers im Hauptbahnhof von Amsterdam am Freitag ermittelt die niederländische Polizei auch wegen eines möglichen terroristischen Motivs. Darauf deuteten die ersten Aussagen des 19-jährigen Tatverdächtigen am Samstag bei Befragungen im Krankenhaus hin, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Afghane, der über eine deutsche Aufenthaltserlaubnis verfügt, hatte zwei US-Touristen mit einem Messer verletzt, bevor er von der Polizei mit Schüssen gestoppt wurde. Die Sicherheitskräfte hätten den Eindruck gehabt, dass der Mann die beiden Personen, die er im Hauptbahnhof mit einem Messer schwer verletzte, nicht bewusst ausgewählt habe, hieß es. Die beiden Touristen werden nach Polizeiangaben in einem Krankenhaus behandelt. In Deutschland durchsuchte die Polizei auf Anforderung der niederländischen Sicherheitskräfte die Wohnung des Verdächtigen und stellte Datenträger sicher. Der mutmaßliche Täter soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.