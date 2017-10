Teure Butter - Franzosen sorgen sich um Croissant-Preise

Was haben eigentlich diese Kühe, mit diesen Croissants zu tun? Derzeit eine ganze Menge. Denn in Frankreich ist die Milch knapp, was wiederum zu einer Knappheit an Milchprodukten führt, so auch an Butter. Einige Supermarktregale in französischen Märkten sahen in den vergangenen Tagen verdächtig leer aus. Doch Butter wird dringend benötigt, etwa unter Bäckern und Konditoren, die sie zur Produktion des typische französischen Croissants brauchen. Verbraucher und Händler schlagen Alarm. Dominique Charge von der Vereinigung französischer Milchproduktehersteller will von einer Krise nichts wissen: "Da ist Spannung im Markt, aber keine Knappheit. Es handelt sich um eine Phase der Justierung von Angebot und Nachfrage. Die Kunden sind gerade dabei, fairere Preise zu akzeptieren, damit Butterproduzenten auch von ihrer Arbeit leben können." Die französische Regierung begrüßt diese Justierung, sorgt sich aber gleichzeitig um das Preisniveau von Lebensmitteln, in denen Butter enthalten ist. Die gefühlte Knappheit ist das Ergebnis verfehlten Milchproduktion in Frankreich und einer international gestiegenen Nachfrage nach Butter. Das liegt an der Erschließung neuer Märkte und an einem Imagewandel. Butter erholt sich von ihrem schlechten Ruf als ungesundes Lebensmittel. Was den Milchpreis angeht, gibt auch Frankreichs Landwirtschaftsminister Stephane Travert Entwarnung: "Knappheit, nein. Die Milchversorgung wird sich erholen, wenn im Herbst und im Winter wieder mehr verbraucht wird. Außerdem werden hoffentlich Abkommen zwischen den Großhändlern und den verarbeitenden Betrieben erreicht, um die Belieferung der Läden zu sichern." Knapp werden die Croissants also nicht, aber möglicherweise teurer. Am Markt ist das bereits jetzt zu spüren, weiß Bäckereibesitzer Samir Kichou: "Wenn die Preise für mich weiter nach oben gehen, werde ich gezwungen sein, diese Erhöhung an meine Kunden weiterzureichen. Vor allem auch, weil die Weihnachtsprodukte, das Gebäck, eine Menge Butter brauchen." Der Bäcker kann mit seinen Kollegen und den Kunden in Frankreich nur hoffen, dass die Preise wieder fallen. Damit auch das Croissants erschwinglich bleibt.