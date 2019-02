Falt-Handys dürften einer der Technik-Trends dieses Jahres sein. Und der Telekommunikationsausrüster Huawei aus China sorgt in diesem Rahmen für mehr als nur einen Hingucker auf der Mobilfunk-Messe Mobile World in Barcelona. Dort präsentierten die Chinesen ihr faltbares Smartphone Mate X, des Experten für technisch anspruchsvoll, aber mit knapp 2300 Euro Einführungspreis auch für relativ teuer halten. Dazu sagte der Chef von Huawei Richard Yu: O-Ton: "Man mag sagen, das ist viel Geld. Aber darin steckt viel neue Technologie und Innovation. Ja, die Kosten sind sehr hoch. Wir versuchen, die Kosten zu senken. Aber da ist wirklich ganz viel Neues drin in diesem Gerät." Das faltbare Gerät von Huawei kann als ein Konkurrent des neuen Samsung Galaxy Fold gesehen werden, das seit einigen Tagen auch in vieler Munde ist. Barcelona gilt als der Treffpunkt der Mobilfunk-Welt schlechthin: Am Montag begann hier die aktuelle Ausgabe der Mobilfunk-Messe "Mobile World". Marketing-Direktor Andrew Parker sagte aus Anlass der 33. Messe dieser Art und der 14. davon hier in der katalanischen Metropole: O-Ton: "Der Mobile World-Kongress ist in diesem Jahr noch größer als bisher. Unser Hauptthema ist intelligente Konnektivität. Dabei geht es um die Entwicklung von 5G, Künstlicher Intelligenz, Big Data und dem "Internet der Dinge". Am Montag besuchte auch der König von Spanien, Felipe, gemeinsam mit führenden spanischen und katalanischen Politikern die Messe. Am Vorabend hatten Hunderte Demonstranten, die eine Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien fordern, unter anderem mit Eiern auf Sicherheitskräfte geworfen, die ein Gala-Essen mit dem König abschirmten. Der Kongress "Mobile World" versteht sich als Leitmesse für Handys, mobiles Internet und mobile Anwendungen und soll bis Donnerstag wieder vier Tage umfassen.